As redes sociais são o terror das ditaduras — e da esquerda

As redes sociais, do X de Elon Musk à Meta de Mark Zuckerberg, são hoje o terror das ditaduras em todo o mundo.

Na escalada para baixo em que vem perdendo o rumo, a compostura e as eleições, a esquerda brasileira e mundial perdeu também a capacidade de operar os circuitos neurológicos que levam ao pensamento racional. Não há mais, sequer, o tráfico de ideias de baixa qualidade. Saem as ideias de qualquer natureza e entra em seu lugar, como ordem suprema, a repetição automática de uma maldição para substituir a ação política: “fascismo” .

A reação histérica da esquerda brasileira à decisão da Meta de eliminar os filtros internos de checagem, que vetavam a publicação de postagens consideradas nocivas, é um monumento à consagração do “fascismo” como elixir universal do ideário “progressista” de hoje. A decisão da empresa foi furiosamente excomungada como “fascismo” em último grau — ou, pior ainda, como uso do “poder econômico” para implantar o “fascismo” no mundo inteiro. O que a Meta está dizendo é simplesmente o seguinte: “Aqui não há mais censura interna. Cada um escreve o que quiser”. Para a esquerda, isso é fascismo.