Frei Gilson, o novo inimigo da esquerda

"Mas 1,2 milhão de pessoas, sem receber um tostão do erário, se levantaram de madrugada para ouvir o religioso." @FreiGilsonSomdoMonteOFICIAL / Youtube / Reprodução

Temos em circulação, enfim, a grande obra moral destes dois anos de governo Lula: “O Crime do Frei Gilson”. Só dá para acreditar que foram capazes de fazer um negócio desses porque o PT e a sua zona de desconforto aceitam fazer qualquer negócio — mas, ainda assim, sempre é instrutivo ver e rever como eles são na vida real. O ministro Alexandre de Moraes, seus auxiliares no STF e a esquerda acusam a “direita”, a cada 15 minutos, de usar as liberdades e direitos constitucionais para espalhar “o discurso do ódio” no Brasil. É o contrário. Não existe ninguém neste país que goste de odiar tanto quanto eles.

A esquerda atacou frei Gilson de uma forma tão selvagem quanto a que usa em seus piores momentos de ódio

Qual foi o crime do frei Gilson? Foi conseguir 1,2 milhão de ouvintes para uma transmissão às 4 horas da manhã, com a pregação pacífica de valores que são integralmente lícitos: dedicação à família, à religião, às noções básicas de pátria, o respeito aos mandamentos morais, a prática das virtudes elementares e uma atitude conservadora na política. Mas 1,2 milhão de pessoas, sem receber um tostão do erário, se levantaram de madrugada para ouvir frei Gilson. Este tipo de coisa deixa o PT possesso.

Em primeiro lugar, há inveja e ressentimento: acham insuportável ver essa multidão que o frei consegue reunir, enquanto eles, com Lula, Janja e a mortadela do ministro Sidônio, têm os mais miseráveis desastres de público. Também há, junto com essa concentração de rancor em estado bruto, o medo. O atual guia ideológico da esquerda brasileira, o ministro Alexandre de Moraes, ligou o seu “modo pavor” diante da direita nacional e internacional. A esquerda se liga automaticamente no ministro e frei Gilson, no entender deles, é hoje um dos maiores perigos para a democracia soltos no planeta.

Os brasileiros com mais de 50 anos talvez se lembrem dos tempos em que se acusava a ditadura militar de “ver um comunista debaixo de cada cama”. Hoje é Moraes, o PT e os “analistas políticos” que enxergam um fascista escondido atrás de cada poste de luz. O ministro, até, se convenceu de que quem está por trás disso tudo é Elon Musk, a Space X e as empresas capitalistas que estão na linha de frente da revolução tecnológica. Na sua análise, eles fazem tudo o que estão fazendo para implantar o fascismo e as ditaduras de direita por toda a face da Terra.