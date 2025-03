Americanos, brasileiros, europeus e até asiático: os fornecedores de material esportivo dividem o mercado do Brasileirão

Grêmio, Juventude e Inter têm fornecedores diferentes. Montagem sobre fotos de Guilherme Testa,Fernando Alves e Ricardo Duarte / Grêmio/Divulgação,Juventude/Divulgação,Inter/Divulgação

A elite do futebol nacional, no que diz respeito ao material esportivo, será atendida por 11 empresas neste Campeonato Brasileiro. A alemã Adidas e a inglesa Umbro lideram o ranking de clubes, com quatro cada uma. A seguir, outra fornecedora alemã, a Puma, controla três times.

O número de empresas envolvidas no Brasileirão 2025 repete o de 2024, com algumas mudanças em função de acessos, rebaixamentos e novos contratos.

Adidas

Adidas chegou em 2020, para uma terceira passagem no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Fundação: 1949

Sede: Herzogenaurach (Alemanha)

Times do Brasileirão: Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e Inter.

São os mesmos times de 2024.

Umbro

Ingleses estão há 10 anos vestindo o Grêmio. Umbro Brasil / Divulgação

Fundação: 1924

Sede: Cheadle (Inglaterra)

Times do Brasileirão: Fluminense, Grêmio, Santos e Sport

Os ingleses perderam na Série A o Athletico-PR, que foi rebaixado, em relação a 2024, mas ganharam Santos e Sport, que subiram da Série B.

Puma

Puma é a fornecedora de material do Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

Fundação: 1948

Sede: Herzogenaurach (Alemanha)

Times do Brasileirão: Bahia, Bragantino e Palmeiras.

Segunda fornecedora alemã com mais times neste Brasileirão. E tinha apenas o Palmeiras em 2024. Bahia e Bragantino são novidades a partir de 2025.

Volt

Fortaleza, de Renato Kayzer, é vestido pela Volt. Thiago Gadelha / Divulgação

Fundação: 2021

Sede: Joinville (SC)

Times do Brasileirão: Fortaleza e Vitória

A catarinense Volt perdeu um time na Série A, com o rebaixamento do Criciúma.

19Treze

Juventude tem marca própria que lembra o ano de fundação do clube. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Fundação: 2016

Sede: Caxias do Sul (RS)

Time do Brasileirão: Juventude

O Juventude é um dos dois clubes do Brasileirão com marca própria, no fornecimento de material esportivo. A ideia surgiu em 2016, durante o Gauchão.

Athleta

Mirassol traz a Athleta para o Brasileirão em 2025. Instagram / Yuri Lima

Fundação: 1935

Sede: Shibuya (Japão)

Time do Brasileirão: Mirassol

Empresa japonesa de origem brasileira, a Athleta chegou a vestir a Seleção Brasileira entre 1954 e 1974. Não havia nenhum time atendido por ela no Brasileirão do ano passado.

Kappa

Vasco, de Philippe Coutinho, veste Kappa. Matheus Lima / Vasco/Divulgação

Fundação: 1916

Sede: Turim (Itália)

Time do Brasileirão: Vasco

A empresa italiana tem contrato com o Vasco até o mês de maio. A parceria começou em 2020 e deve ser encerrada. Os cariocas devem passar a vestir Nike em breve.

New Balance

Segunda temporada do São Paulo com a New Balance. Rubens Chiri / São Paulo Divulgação

Fundação: 1906

Sede: Boston (Estados Unidos)

Time do Brasileirão: São Paulo

O São Paulo trocou a alemã Adidas pela norte-americana New Balance em janeiro de 2024. A empresa tinha também o Bragantino na última temporada, mas o time de Bragança Paulista (SP) optou por se mudar para a Puma.

Nike

Nike veste o Corinthians desde 2003. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Fundação: 1972

Sede: Beaverton (Estados Unidos)

Time do Brasileirão: Corinthians

A Nike já chegou a vestir seis times na Série A do Brasileiro. Nos últimos anos, focou na exclusividade com o Corinthians e com a Seleção Brasileira.

Reebok

Atual campeão brasileiro veste Reebok. Vitor Silva / Botafogo

Fundação: 1958

Sede: Canton (Estados Unidos)

Time do Brasileirão: Botafogo

O acordo com o Botafogo ocorreu no final de 2022. É o único time vestido pela marca na elite. O Inter usou Reebok quando foi campeão da América e do Mundo em 2006.

Vozão

Ceará, do atacante Pedro Henrique, veste marca própria Stephan Eilert / Ceará/Divulgação

Fundação: 2019

Sede: Fortaleza (CE)

Time do Brasileirão: Ceará

Junto com o Juventude, o Ceará possui uma marca própria para fornecer seus uniformes. A ideia foi criada há seis anos. Antes, o time usava Topper.

Preços variam de R$ 249 a R$ 699

A reportagem de Zero Hora pesquisou os valores das camisas em sites das lojas oficiais dos clubes ou das fornecedoras. Algumas equipes ainda vendem uniformes de 2024, com preços entre R$ 249,99 e 319,90 - casos de Ceará, Fortaleza, Vitória e Vasco.

O Bahia apresenta nesta sexta-feira (28), seu primeiro uniforme com a Puma de fornecedora. Anteriormente, o clube tinha uma marca própria, a Esquadrão, que foi desativada.

A camisa do Flamengo, fabricada pela Adidas, é a mais cara do Brasil, custando R$ 699,99. A seguir, vem o Corinthians, com a Nike, custando R$ 664,99. A camisa do Palmeiras custa R$ 499,99. Fluminense, Grêmio e Santos fecham o ranking das mais caras, com valor padrão da Umbro em R$ 469,99.

Preços

Flamengo — R$ 699,99

Corinthians — R$ 664,99

Palmeiras — R$ 499,99

Fluminense, Grêmio e Santos — R$ 469,99

Bragantino — R$ 459,99

Sport — R$ 449,99

São Paulo — R$ 424,99

Cruzeiro, Galo e Inter — R$ 399,99

Botafogo — R$ 349,99

Ceará — R$ 319,90

Vitória — R$ 299,90

Juventude — R$ 299,00

Mirassol — R$ 289,90

Vasco — R$ 269,99

Fortaleza — R$ 249,99

*O Bahia lança novo uniforme nesta sexta-feira (28).

Marcas no Brasileirão

Adidas — 4 em 2024 e 2025

— 4 em 2024 e 2025 Umbro — 3 em 2024 e 4 em 2025

— 3 em 2024 e 4 em 2025 Puma — 1 em 2024 e 3 em 2025

— 1 em 2024 e 3 em 2025 Volt — 3 em 2024 e 2 em 2025

— 3 em 2024 e 2 em 2025 19Treze — 1 em 2024 e 2025

— 1 em 2024 e 2025 Athleta — 0 em 2024 e 1 em 2025

— 0 em 2024 e 1 em 2025 Kappa — 1 em 2024 e 2025

— 1 em 2024 e 2025 New Balance — 2 em 2024 e 1 em 2025

— 2 em 2024 e 1 em 2025 Nike — 1 em 2024 e 2025

— 1 em 2024 e 2025 Reebok — 1 em 2024 e 2025

— 1 em 2024 e 2025 Vozão — 1 em 2024 e 2025

Todos patrocinados por empresas de apostas

O Brasileirão 2025 também será marcado pelo patrocínio unânime de casas de apostas esportivas — as chamadas bets — nas camisas dos clubes.

90% deles contam com as marcas em posições de destaque, no centro do uniforme, o chamado patrocínio master.

Alfa: Grêmio e Inter

Grêmio e Inter Bet7k: Vitória

Vitória Betfair: Cruzeiro e Vasco

Cruzeiro e Vasco Betnacional: Sport

Sport Blaze: Santos

Santos Cassino: Fortaleza

Fortaleza Esportes da Sorte: Ceará e Corinthians

Ceará e Corinthians H2bet: Atlético-MG

Atlético-MG Pixbet: Flamengo

Flamengo Sportingbet: Palmeiras

Palmeiras Stake: Juventude

Juventude Superbet: Fluminense e São Paulo

Fluminense e São Paulo Vbet: Botafogo

Botafogo Viva Sorte: Bahia

Apenas Mirassol e Bragantino não estampam no centro da camisa alguma empresa do setor, mas eles estão ligados a 7K e Betfast, respectivamente. O patrocínio deles principal são redes de bebidas como o energético Red Bull e o guaraná Poty.