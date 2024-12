Quem é Fábio Carille, técnico cotado para assumir o Grêmio

Carille conquistou a Série B pelo Santos. Rafael Barletta / Santos/Divulgação

Um dos cenários possíveis para o futuro do Grêmio é ter Felipão como coordenador e Fábio Carille como treinador. O profissional é nome familiar para os torcedores brasileiros, especialmente os corintianos, clube pelo qual conquistou o Brasileirão de 2017.

No cenário nacional, Carille acumula passagens por Athletico-PR e Santos, de onde saiu recentemente. No exterior, comandou Al Wehda e Al Ittihad, na Arábia Saudita, e V-Varen Nagasaki, do Japão.

Após a conquista da Série B, o nome de Carille ganhou força nos bastidores do Grêmio. Há também interesse do Mirassol, recém promovido à Série A.

Carreira como jogador

Antes de ascender como treinador, Fabio Carille, 51 anos, iniciou sua trajetória como jogador. Atuando como zagueiro ou lateral-esquerdo, defendeu diversas equipes, como Corinthians, Coritiba e Paraná.

Discípulo de Tite

Embora a carreira como jogador não tenha sido marcada por grandes títulos, ela serviu como base para entender o jogo e desenvolvimento de liderança.

Carille é conhecido por montar equipes bem organizadas taticamente, com forte marcação e eficientes no contra-ataque. Era assim o Corinthians campeão brasileiro de 2017 com o treinador.

Carille fez parte da comissão técnica de Tite no Corinthians. Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians/Divulgação

Foi nas categorias de base do Timão que ele começou a trilhar seu caminho como treinador. Em um crescimento rápido, tornou-se um dos homens de confiança de Tite e passou a formar a comissão técnica do elenco principal a partir de 2010.

Substituindo Oswaldo de Oliveira, assumiu o Corinthians no final de 2016. Com um estilo de jogo pragmático, Carille liderou o Corinthians ao título do Campeonato Paulista duas vezes, do Campeonato Brasileiro, quando ficou 19 jogos invicto, além do vice-campeonato da Flórida Cup. Ele retornou ao Timão em 2019, quando novamente quando conquistou o Paulistão, mas encerrou sua passagem no final do Brasileirão.

Outros desafios

Após o sucesso em seu primeiro período pelo Corinthians, Carille foi para exterior. Teve passagens por Al-Wehda, Al-Ittihad e V-Varen Nagasaki.

Entre estas experiências internacionais, esteve no Santos, em 2021, quando fez o Peixe ter a defesa menos vazada do segundo turno e se distanciar da zona do rebaixamento.

No ano seguinte, uma passagem relâmpago no Athletico-PR, que durou apenas 21 dias. Ele caiu após uma derrota para o The Strongest, na Libertadores.

Série B no Santos

A passagem de Carille pelo Santos em 2024 foi marcada por altos e baixos, culminando a conquista da Série B, mas seguida de demissão, embora o contrato tenha sido renovado automaticamente para a próxima temporada.

Leia Mais Santos cede à pressão da torcida e dispensa Carille após título da Série B

Apesar do título e do retorno do Peixe à Série A, a relação entre o treinador e diretoria se desgastou ao longo do tempo. Das arquibancadas da Vila Belmiro, Carille ouviu vaias até a última rodada da competição. Mesmo com os objetivos atingidos, o desempenho da equipe ao longo da temporada nunca foi aprovado pelos santistas.

O repórter e colunista de GZH, Eduardo Gabardo, afirmou que o nome de Fábio Carille está sendo avaliado. De acordo com ele, a tendência é que a definição do nome fique para a próxima semana.