Fábio Carille não será o técnico do Santos em 2025. O clube acertou sua a saída em reunião, na tarde desta segunda-feira, após a confirmação do título da Série B, em derrota para o CRB por 2 a 0, na Vila Belmiro. Contratado em dezembro de 2023, com a missão de comandar a equipe no ano da segunda divisão, Carille teve o contrato renovado automaticamente até abril, depois de ter conquistado o retorno à elite do futebol brasileiro.