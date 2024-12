A influenciadora digital Isabel Veloso , 18 anos, que ganhou fama recentemente nas redes sociais ao compartilhar o seu dia a dia lutando contra um câncer, discorreu sobre o medo da morte em conversa com os seguidores nesta quinta-feira (12). Ela sofre com um linfoma desde os 15 anos e está no sétimo mês de gestação de seu primeiro filho, Arthur.

Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, um fã indagou: "Você tem medo de morrer? Te amo!". Em resposta, junto com uma foto do ultrassom do bebê, Isabel escreveu: