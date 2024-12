Mulher morre em acidente na BR-116, nos Campos de Cima da Serra

Uma mulher de 67 anos morreu nesta sexta-feira (13), em acidente de trânsito no km 78 da BR-116, em trecho de Campestre da Serra, nos Campos de Cima da Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em uma Hilux que acabou saindo da pista.

O acidente ocorreu por volta das 16h40min. Ainda conforme os policiais, a caminhonete, com placas de Campestre da Serra, trafegava no sentido Vacaria-Caxias do Sul.