Estrada entre Caxias do Sul e Gramado é liberada após queda de barreira

Estrada da Ponte do Raposo teve traçado refeito pela prefeitura de Gramado.

A Estrada da Ponte do Raposo, entre Caxias do Sul e Gramado, foi liberada nesta sexta-feira (13), conforme a prefeitura da cidade da Região das Hortênsias. A via estava bloqueada desde a última terça (10), por conta de um deslizamento de terra.