Após cinco anos em sede provisória, Escola Atiliano Pinguelo, em Caxias, terá novamente prédio próprio

Nova estrutura está localizada na Rua Madre Bárbara, 908. Ícaro de Campos / Divulgação

Uma demanda antiga dos moradores do loteamento De Zorzi, em Caxias do Sul, está próxima de ser realidade. Na segunda-feira (16), a prefeitura de Caxias do Sul entrega para a comunidade o novo prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Atiliano Pinguelo. Desde 2019, os alunos da instituição estudavam em uma sede provisória no prédio do antigo Mutirão, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

A nova edificação, localizada na Rua Madre Bárbara, número 908, tem sete salas e possibilidade de receber até 380 estudantes da pré-escola ao quinto ano. Segundo a prefeitura, o investimento do município na obra é superior a R$ 4,2 milhões. A cerimônia de entrega está marcada para as 11h.

A nova escola receberá os estudantes a partir do próximo ano letivo porque as aulas de 2024 encerram-se segunda-feira.

Relembre

A Atiliano está fora do loteamento De Zorzi, na região do bairro Diamantino, desde abril de 2019. O prédio original foi interditado em 16 de abril daquele ano, após parte do muro da antiga estrutura ter cedido durante uma chuvarada que ocasionou risco de deslizamento. As estruturas do banheiro e parte da cozinha já estavam comprometidas há pelo menos dois anos, com interdição parcial.

Em 27 de novembro de 2019, a prefeitura apresentou o projeto de um novo prédio, sendo que a ordem de serviço foi assinada somente em março de 2021. À época, três prazos chegaram a ser repassados para o término do serviço, que enfrentou desistências por parte de empresas. A obra do novo prédio começou efetivamente em 2023, pela Construtora JC Rossi, segunda colocada no certame.