Preparador físico campeão da Libertadores diz que foi procurado pelo Grêmio para 2025

Rogerinho pelo Grêmio, em 2017. Leonardo Acosta / Agência RBS / Agência RBS

O Grêmio convidou Rogério Dias, o Rogerinho, para reassumir o cargo de preparador físico do clube. Ele próprio contou a Rádio Gaúcha, nesta sexta (13).

— O Luis Vagner Vivian (executivo) me apresentou o projeto do clube. De retomar uma comissão permanente do clube, reconstruir um processo que em outras gestões foi efetivado. Tivemos resultados bem relevantes. Porém é um processo de reconstrução desde a diretiva — disse, em entrevista ao Show dos Esportes.

Rogerinho pode assumir o cargo em que ajudou a levar o Tricolor as conquistas da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017.

Desde que deixou o clube gaúcho, Rogerinho acumulou experiência trabalhando com Roger Machado, no Bahia, e com Odair Hellmann em equipes como Al-Wasl, nos Emirados Árabes, Santos e Al-Riyadh, na Arábia Saudita.

Essa bagagem diversificada é valorizada pelo Grêmio em seu momento de reestruturação.

A busca por um novo preparador físico surgiu após as saídas de Mário Pereira e Gabriel Alves, em meio a uma ampla reformulação técnica que também viu a saída do técnico Renato Portaluppi.

Além disso, Mauri Lima e Enio Oliveira, preparadores de goleiros, e os auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes, deixaram o clube.

Neste contexto de mudanças, o Grêmio anunciou Alexandre Rossato como novo vice de futebol e Guto Peixoto como diretor de futebol, com Luis Vagner Vivian mantendo-se como executivo.

Essas alterações refletem o esforço do clube em reestruturar sua equipe técnica e administrativa, buscando recuperar sua competitividade.