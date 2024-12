Saiba como funciona o novo estacionamento da rodoviária de Caxias do Sul

Serviço está em funcionamento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Previsto no pacote de obras iniciado em outubro deste ano, o estacionamento da Estação Rodoviária de Caxias do Sul já está em funcionamento. O serviço, administrado pela empresa Parking, começou a operar no último dia 1º e prevê isenção de cobrança para embarque e desembarque de até 10 minutos. Após isso, a cobrança parte de R$ 2,50.

Segundo a administração do terminal rodoviário, o estacionamento ficou maior e com mais organização. A nova estrutura visa facilitar o acesso, reduzir o tempo de espera e proporcionar uma experiência mais tranquila para quem utiliza o serviço. Glauber Gobatto, diretor da MG Terminais Rodoviários, que administra a rodoviária, afirma que o novo estacionamento é todo automatizado. No estacionamento há câmeras de monitoramento.

No entanto, caso ocorra um afunilamento pela Rua Ernesto Alves para quem busca acessar o local, isso que pode causar congestionamentos em horários de maior movimento. Outro fator que pode causar desconforto ao usuário é que não há cobertura nos locais de retirada do tíquete de cobrança.

— (Com) dinheiro pode pagar em qualquer caixa onde compra passagem, fora isso, pode pagar no Pix direto lendo o tíquete do estacionamento, ou também tem um totem com pagamento dentro da rodoviária ao lado dos terminais de autoatendimento de passagens — explica o diretor, sobre as possibilidades.

Gobatto afirma que a primeira etapa das obras da rodoviária deve ser finalizada ainda em dezembro. A fachada do terminal já está pronta. Nesta semana, equipes trabalham na instalação de placas de sinalização e nas iluminações. Uma nova cafeteria já está operando no saguão principal.

As obras de revitalização da Estação Rodoviária de Caxias do Sul ocorrem após seis anos do início do planejamento, com algumas interrupções. Iniciado em 2018, o projeto foi temporariamente paralisado em decorrência da pandemia da covid-19. O investimento total gira em torno de R$ 500 mil, com recursos próprios.

A segunda fase das obras, que deverá se iniciar em janeiro de 2025, incluirá a reforma nos túneis que dão acesso à área de embarque e desembarque.

Atualmente ocorrem cerca de 40 mil embarques na rodoviária de Caxias do Sul todos os meses. No período das festas de fim de ano, o movimento aumenta em aproximadamente 30%, segundo o diretor do terminal.

— Agora não tem nenhuma obra que esteja atrapalhando a movimentação e o fluxo dentro da rodoviária, está tudo já finalizado, não vai ter nenhum inconveniente para o usuário no final do ano, pelo contrário, organizamos tudo para receber (os passageiros) bem — garante Gobatto.

Todas as obras devem ser finalizadas até o final do primeiro semestre de 2025, como prevê o diretor da MG Terminais Rodoviários.

Valores do estacionamento