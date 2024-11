As obras de revitalização da Estação Rodoviária de Caxias do Sul, que começaram em outubro, estão em andamento após seis anos do início do planejamento e algumas interrupções. Iniciado em 2018, o projeto foi temporariamente paralisado em decorrência da pandemia da covid-19. Agora, foi retomado com o objetivo de trazer melhorias aos usuários.