Autorização para prefeitura de Caxias do Sul demolir sobrados com risco de desabamento pode demorar até 30 dias

Defesa Civil estima que em torno de 50 pessoas estejam fora de casa. Desalojados estão acampados na Rua Luiz Gaio ou na casa de familiares. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul aguarda autorização para iniciar as demolições recomendadas por laudo técnico que aponta o risco de desabamento de ao menos três de 10 sobrados no bairro São Luiz. As casas, localizadas na Rua Luiz Gaio, estão interditadas desde a madrugada de terça-feira (25) quando foram verificadas fissuras e rachaduras em paredes. Oito apartamentos de um prédio vizinho também estão isolados em razão da proximidade com os sobrados.

A Defesa Civil municipal solicitou agilidade à Caixa Econômica Federal e às seguradoras dos imóveis, uma vez que são privados e financiados, entretanto geram risco público. O retorno da instituição financeira é positivo, de acordo com o tenente Armando da Silva, porém as seguradoras responsáveis por cada sobrado ainda não se posicionaram.

Coordenador da Defesa Civil municipal, tenente Armando da Silva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— O atendimento da Caixa depende da anuência das seguradoras. São elas que têm que fazer a vistoria e posterior a isso nos dão a anuência para iniciarmos o trabalho de demolição. Foi informado aos moradores que o retorno sobre o seguro pode levar até 30 dias, o que nos preocupa, visto que os imóveis correm o risco iminente de desabar — explica o coordenador da Defesa Civil municipal.

A administração garante, por meio de nota, que a demolição será realizada em acordo com os moradores. O tema é discutido, também, com a Procuradoria-Geral do Município (PGM).

A retirada de pertences dos sobrados ainda está vedada em decorrência da possibilidade das edificações ruírem.

Seis sobrados à esquerda — especialmente os três primeiros — são os que mais correm perigo de ruir, diz laudo. Neimar de Cesero / agência RBS

O que diz o laudo

O documento emitido por engenheiros da prefeitura baseia-se na vistoria visual da edificação, com inspeção das fundações, vigas, pilares, lajes e demais elementos estruturais.

Segundo o laudo, toda a área afetada deve permanecer interditada. Três dos 10 sobrados estão com a estrutura condenada e devem ser demolidos imediatamente. Outros três necessitam de uma nova vistoria de profissionais habilitados. O objetivo é verificar se há ou não separação das moradias comprometidas.

Conforme o documento, foi feita a cobertura em uma área aos fundos, que originalmente deveriam ser abertas. Neimar de Cesero / agência RBS

Conforme o documento, foi feita a cobertura em uma área aos fundos das moradias, que originalmente deveriam ser abertas. Isso poderia ter aumentado o peso sobre a estrutura, dando início às rachaduras.

O laudo ainda pontua que, por questão de segurança, as demais edificações (oito apartamentos e quatro sobrados) só poderão ser desinterditados após a demolição dos sobrados comprometidos e reavaliação técnica.

Nota enviada pela Caixa Econômica Federal

Nesta sexta-feira, a Caixa emitiu uma nota sobre o assunto. Confira: