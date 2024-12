Sistema de pedágio eletrônico na Serra completa um ano com inadimplência em queda

Concessão é a única do país ter 100% de cobrança automática Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sistema de pedágio eletrônico nas rodovias da Serra e do Vale do Caí está completando um ano com a inadimplência em queda. Em outubro, conforme dados mais recentes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), 4,1% dos motoristas que passaram pelo pórticos não quitaram a tarifa no prazo estipulado. O primeiro ponto de cobrança foi ativado no dia 15 de dezembro de 2023 no km 108 da RS-122, em Antônio Prado.

Atualmente existem seis pórticos em funcionamento, dos quais cinco entraram em funcionamento no dia 30 de março deste ano. É a primeira concessão do país a ter a cobrança totalmente automática e também a primeira em rodovias estaduais. O ineditismo de uma tecnologia recém-chegada ao país exigiu uma série de precauções e gerava dúvida quanto à recepção por parte dos motoristas.

Conforme a CSG, no dia 30 de março, quando todos os pontos de cobrança começaram a operar, 7,5% dos usuários não pagavam a tarifa no prazo praticado até então, de 15 dias. A inadimplência ocorre em casos em que os motoristas optam por quitar a tarifa nas plataformas da própria concessionária depois da viagem. Em todas as outras opções de pagamento o débito é registrado automaticamente e ainda garante desconto progressivo na tarifa.

Leia Mais Cerca de 114 mil motoristas da Serra não pagaram pedágio eletrônico entre dezembro e agosto

É o caso das tags veiculares, aceitas por todas as concessionárias e por muitos estacionamentos. Atualmente, segundo a CSG, 62% dos pagamentos ocorrem dessa forma. Nessa modalidade, o valor do pedágio cai direto na fatura que o usuário paga ao serviço de tag ou desconta do montante pré-pago. Em ambos os casos, existe um desconto mínimo de 5% na passagem em cada sentido. O índice aumenta até o limite de 20% na medida em que o número de passagens dentro de um mesmo mês aumenta.

Já as plataformas da concessionária são escolhidas por 38% dos motoristas. São o aplicativo CSG Free Flow, o site ou os totens nas bases de atendimento. Esse sistema também permite inserir créditos antecipadamente por meio de cadastro e aproveitar os descontos. Atualmente, 296,3 mil clientes e 424,4 mil veículos estão registrados (não há limites de cadastro de veículos por usuário).

— Com diálogo e estudos técnicos nós temos aprimorado cada vez mais a eficiência do sistema de pedágio eletrônico e demonstrado à população a simplicidade e praticidade do modelo, evitando paradas e filas em praças de pedágio convencionais, não mais existentes nos trechos que administramos, além da expressiva redução de danos ao meio ambiente — afirma o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres.

Outro fator que demonstra a familiaridade do motorista da região com o sistema é a procura por esclarecimentos nas bases de atendimento ao usuário. Conforme a concessionária, nos últimos três meses houve uma redução de 35% na busca por informações.

Na avaliação da 1ª secretária do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), Mônica Mattia, o primeiro ano de free flow é muito positivo, e os usuários já conseguem observar a diferença existente entre as rodovias concedidas e as não concedidas.

– Nossa região foi exemplo para o Brasil nesta prática que se mostrou muito positiva, trouxe fluidez para o trânsito, a viagem ficou muito mais agradável, sem parada obrigatória. A praça free flow mostrou que as tecnologias utilizadas foram bem aceitas pelos usuários, não tem mais filas e riscos de acidentes e houve redução na emissão de gases combustíveis, contribuindo com o meio ambiente – exemplifica Mônica.

Sobre o valor pago para o deslocamento da Serra à Capital, Mônica lembra que no início das discussões para a concessão havia uma diretriz definida pelo governo gaúcho e representantes da região de que não poderia ter praça de pedágio entre Caxias e Farroupilha e entre Bento e Carlos Barbosa. Porém, como consequência disso, se pagaria todo o valor do pedágio quando o usuário se deslocasse na direção de Porto Alegre.

– Para que esse valor diminua, existe sim a possibilidade de colocação de novas praças de pedágio entre Caxias e Farroupilha, entre Farroupilha e o Trevo da Tela Sul, entre o Vale dos Vinhedos e Carlos Barbosa. É óbvio que para que ocorra essa mudança é necessário que toda a sociedade tome a decisão de acolher as novas praças, decidindo se vai pagar somente quando se dirige a Porto Alegre ou se considera mais acertado se vai pagar por trechos percorridos, reduzindo a tarifa em cada local – complementa.

Novas regras e mais pórticos

No anúncio de adoção do pedágio eletrônico, em 2023, o Estado afirmou que a intenção era ampliar o número de pontos de cobrança após dois anos de estudos. Essa medida permitiria reduzir o valor da tarifa em cada pórtico para que o total efetivamente pago pelo motorista fosse mais condizente com o trecho percorrido.

Leia Mais Ponte na BR-116 entre Caxias e Nova Petrópolis será inaugurada no dia 20 de dezembro

De acordo com a CSG, os estudos estão em andamento e seguirão até o fim de 2025. A avaliação ocorre por meio de um sandbox regulatório, um ambiente controlado em parceria com o Estado voltado justamente a testar inovações. A partir dos resultados será avaliada a possibilidade de ampliação e quantos novos pórticos serão implantados, além dos locais.

Além disso, o primeiro ano de funcionamento também teve mudanças no regramento federal sobre o sistema de cobrança. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou prazo de 30 dias para pagamento da tarifa, em vez dos 15 dias previstos anteriormente.

— Tudo que vier para aperfeiçoar este modelo nós pretendemos viabilizar para beneficiar a população. A tecnologia deve servir para facilitar a vida das pessoas — destaca Ricardo Peres.

Pontos de cobrança

RS-122, km 4,6 (São Sebastião do Caí): R$ 12,30

RS-122, km 108,2 (Antônio Prado): R$ 8,60

RS-122, km 151,9 (Ipê): R$ 8,60

RS-240, km 30,1 (Capela de Santana): R$ 9,00

RS-122, km 45,5 (Farroupilha): R$ 10,70

RS-446, km 6,5 (Carlos Barbosa): R$ 9,90

Forma de pagamento da tarifa