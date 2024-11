Cerca de 114 mil motoristas da Serra não pagaram pedágio eletrônico entre dezembro e agosto

Pelo menos 114.104 motoristas que passaram pelos pedágios eletrônicos em estradas da Serra desde o início da operação do sistema seguiam sem quitar a tarifa no fim de agosto. O número representa 3,14% do total de 3.628.068 motoristas que circularam pelos pórticos de Antônio Prado, Ipê, Carlos Barbosa e Farroupilha no período. O primeiro ponto de cobrança, em Antônio Prado, começou a operar na metade de dezembro de 2023 e os demais no dia 30 de março deste ano.