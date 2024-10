O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (14), novas regras para a implementação de pedágios eletrônicos nas rodovias do Brasil. Essas diretrizes substituem as normas anteriores, aprovadas em 2022, para esse modelo de cobrança. A resolução entrará em vigor após ser publicada no Diário Oficial da União, padronizando o funcionamento do sistema no país. As informações são do g1.