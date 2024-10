Familiares de Carmen Regina Thomazi Ambrozio, 69 anos, que morreu atropelada na tarde de 3 de outubro, realizaram uma manifestação na tarde deste domingo (13), em Canoas, na Região Metropolitana. O ato ocorreu no local do atropelamento, na Avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon. Eles pediam reforço na segurança e responsabilização do condutor do automóvel que atingiu a idosa.