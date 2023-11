A partir de dezembro, a RS-122 terá o primeiro pórtico de cobrança automática de pedágio (free flow) em uma estrada estadual do país. A estrutura fica no km 108 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio das Antas, em Antônio Prado, e será também o primeiro ponto definitivo de cobrança no trecho administrado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Até fevereiro, outros cinco arcos serão implantados, sendo três deles na Serra e dois no Vale do Caí.