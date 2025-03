Colômbia x Brasil: qual horário e onde assistir

A partida ocorre no Arena Cavancha, em Iquique, no Chile. Quem vencer, irá encontrar Paraguai ou Chile na decisão, marcada para domingo (2).

Os três melhores colocados na Copa América irão à Copa do Mundo. Portanto, os perdedores da semifinal se enfrentarão na disputa do 3º lugar, também domingo, pela última vaga no Mundial.