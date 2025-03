Dilma tem alta na China e passa o dia em reuniões do Brics

Dilma Rousseff durante discurso na China, em 2024. ADEK BERRY / AFP

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A ex-presidente Dilma Rousseff, 77 anos, teve alta hospitalar em Xangai, na China, na quinta-feira (27). A informação foi confirmada pela assessoria de Dilma no perfil oficial do X. Foram seis dias de internação após um mal estar causado por uma inflamação no nervo do equilíbrio (neurite vestibular).

Um assessor próximo a Dilma diz que ela está bem e passou toda a sexta-feira (28) em reuniões do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics, do qual é a presidente. Além disso, a fonte ligada à ex-presidente acredita que a situação não demonstrou gravidade.

Dilma ainda estava em reuniões às 21h desta sexta na cidade chinesa onde reside e trabalha (10h no Brasil, já que o fuso horário em Xangai está 11 horas à frente em relação ao horário de Brasília).