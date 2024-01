Um mês e dois dias após o início das operações do pedágio sem cancelas no km 108 da RS-122, em Antônio Prado, cerca de 22,4 mil motoristas estão sujeitos a multa por não pagamento da tarifa. O número representa 12% do total de 187 mil veículos registrados pelo pórtico automático, de acordo com a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). As autuações são por evasão de pedágio e têm valor de R$ 195,23, além de cinco pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Como em qualquer multa, é possível recorrer, mas a tarifa não paga continua devida.