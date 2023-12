A partir da próxima sexta-feira (15), tem início a cobrança nos pedágios automáticos (free flow) nas rodovias da Serra e do Vale do Caí sob administração da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). O primeiro pórtico de cobrança a ser acionado será o do km 108 da RS-122, em Antônio Prado, e veículos cadastrados no sistema da CSG terão desconto nas tarifas.