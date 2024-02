A operação do pedágio sem cancelas (free flow) no km 108 da RS-122, próximo à ponte sobre o Rio das Antas, em Antônio Prado, completa um mês na próxima segunda-feira (15). Em 25 dias de operação, as principais dúvidas dos motoristas seguem relacionadas às formas de pagamento do sistema, segundo a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).