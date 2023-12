A partir da 0h desta sexta-feira (15), motoristas que trafegam pela RS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, terão uma nova forma de pagar pedágio. Com o início do chamado sistema free flow, a tarifação passa a ser realizada pelo pórtico instalado no km 108 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio das Antas, em Antônio Prado. Em consequência, a praça de pedágio de Flores da Cunha será desativada. O preço a ser cobrado seguirá em R$ 8,30.