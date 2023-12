A Vara da Comarca de Antônio Prado, na Serra, negou o pedido da Defensoria Pública do Estado de suspender o início da cobrança de pedágio no pórtico do sistema free flow. A ação havia sido movida no fim de novembro, quando a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) anunciava a cobrança para dezembro, mas ainda sem uma data definida. Ontem, a empresa divulgou que a ativação do sistema será no próximo dia 15.