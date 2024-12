Jogo "Lance de Craque" provoca o bloqueio no trânsito em ruas no entorno do Estádio Alfredo Jaconi neste sábado

Ruas do entorno do Estádio Alfredo Jaconi estarão fechadas.

Os cruzamentos das ruas Alfredo Chaves e Ernesto Alves ; Hércules Galló e Guia Lopes ; Marquês do Herval e Flores da Cunha ; Marquês do Herval e São João ; Borges de Medeiros e Vinte e Cinco de Julho estarão bloqueados neste sábado (14), a partir das 11h.

O motivo é o jogo beneficente Lance de Craque, organizado pelo ex-jogador do Internacional D'Alessandro, que ocorre no Estádio Alfredo Jaconi. A liberação do tráfego está prevista para 20h30min.

Esta é a sétima edição do Lance de Craque. O evento conta com a parceria do Grupo RBS e será transmitido com imagens no YouTube de GZH. A Rádio Gaúcha fará a cobertura.