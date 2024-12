Lombadas eletrônicas voltam a funcionar na BR-470, em Bento Gonçalves

Quatro controladores de velocidade voltaram a operar na BR-470, em Bento Gonçalves , nesta semana, de acordo com anúncio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Os equipamentos estão em pontos já conhecidos. A velocidade máxima permitida é de 50 km/h.

Os equipamentos foram reinstalados a partir de novo contrato da autarquia com empresa responsável pela instalação, manutenção e operação dos equipamentos.

Equipamento foi instalado na "curva da zona", em Caxias do Sul.

Um novo equipamento na BR-116, em Caxias do Sul

Dos pontos em Caxias do Sul que recebem as lombadas eletrônicas, uma novidade é na chamada "curva da zona". Motoristas que transitam pelo trecho no sentido Centro-Ana Rech podem conferir o equipamento já instalado. O limite de velocidade também será de 50 km/h. O início da operação ainda não foi divulgado.