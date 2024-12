Freiburg vence Wolfsburg e se aproxima da zona da Champions no Alemão

O Freiburg venceu o Wolfsburg por 3 a 2 nesta sexta-feira (13), no jogo que abriu a 14ª rodada do Campeonato Alemão, e se aproximou do Top 4 da tabela, que dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o time fica na quinta colocação com os mesmos 24 pontos do RB Leipzig (4º), que no domingo recebe o vice-líder Eintracht Frankfurt (27 pontos).