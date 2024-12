O que Felipão fez desde sua última passagem pelo Grêmio

Felipão comandou o Atlético-MG no início do ano. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

Com planos de ter um coordenador técnico na temporada de 2025, o Grêmio segue em busca de um nome para a função no mercado. Felipão, ex-treinador e atualmente sem clube, foi um dos profissionais ligados ao Tricolor recentemente. No entanto, a direção gremista negou que tenha procurado o campeão da Libertadores de 1995 com o clube.

— O Felipão é uma outra lenda do Grêmio. Ele está sempre sendo ouvido, o presidente Guerra conversa com ele com frequência. Conversas sobre ele assumir uma coordenação técnica não aconteceram — garantiu o novo diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto.

Caso fosse contratado, seria a sexta passagem de Felipão pela equipe gremista. A última foi em 2021, quando tentou livrar o Tricolor do rebaixamento, mas não obteve êxito, deixando o clube em meio à disputa do Brasileirão após uma derrota para o Santos na Vila Belmiro.

De lá para cá, o ex-técnico trabalhou em apenas dois clubes. Em 2022, ajudou o Athletico-PR a chegar à final da Libertadores, perdendo para o Flamengo na decisão. Além disso, terminou o Brasileirão em sexto. Ao todo, como técnico, foram 47 partidas, com 22 vitórias, 14 empates e 11 derrotas.

No começo de 2023, tornou-se diretor técnico do Furacão. No entanto, em meio à temporada, pediu demissão para assumir o comando do Atlético-MG, mesmo tendo afirmado que não seria mais treinador.

No Galo, encerrou o ano e começou 2024 comandando a equipe no Campeonato Mineiro. No entanto, durou apenas 10 jogos, sendo demitido antes das finais do Estadual, contra o Cruzeiro. Desde então, está sem clube.