Equipe gaúcha de futebol de cegos faz estreia internacional em torneio do Brics, na Rússia

Agafuc é heptacampeão nacional. Taba Benedicto / CBDV

A Agafuc vive a partir deste sábado (14) uma experiência inédita. Pela primeira vez desde a sua fundação há 14 anos disputará uma competição no Exterior. A equipe gaúcha participará do 1º Torneio Internacional de Futebol de Cegos do Brics. O evento reunirá equipes de oito países e será disputado em Moscou, na Rússia, ente 18 a 23 de dezembro. Os jogos serão realizados na Dínamo Arena, com quadra improvisada para a modalidade.

A competição é organizada pelo Conselho de Especialistas do Brics. O torneio tem apoio do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e tem como meta promover a interação entre as nações Brics, formado por grupo de países emergentes, e os países parceiros.

Para o técnico da Agafuc, Rafael Astrada, o convite foi recebido com muita emoção

— Quase não acreditei, na verdade só caiu a ficha quando as passagens foram emitidas. Fiquei muito feliz da nossa equipe ter sido escolhida para representar o Rio Grande do Sul e o Brasil. Isso mostra o quanto o nosso trabalho vem ganhando destaque e relevância no cenário nacional. Neste ano ficamos coma tríplice coroa do futebol de cegos (Estadual, Regional-Sul e Brasileiro) e para fechar com chave de ouro esta competição inédita — comemora Astrada.