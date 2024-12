Juventude sub-20 vence os profissionais do Avenida em jogo-treino

Time de Filipe Dias estreia na Copa São Paulo no dia 3 de janeiro diante do Comercial Tietê. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

A preparação da equipe sub-20 do Juventude para a disputa da Copa São Paulo segue a pleno vapor. E neste fim de semana, o time de Filipe Dias venceu um dos clubes que irá disputar o Gauchão 2025, o Avenida.

A partida foi disputada no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, e o Verdão venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Guilherme Teixeira e Sasso. Micael marcou para o time de Santa Cruz do Sul.

O jogo-treino teve dois tempos de 30 minutos e um de 40. No primeiro tempo, o Ju atuou com: Turatto; Karan, Kauã Costa, Bernardo, Eduardo e Gabriel; Gehring, Nicolas e Luisinho; Wictinho e Marlon.

O time no segundo tempo teve: Turatto; Karan, Kauã Costa, Bernardo e Gabriel; Yuri, Alemão e Guilherme Teixeira; Trevisol, Marlon e Rafael Pinna.

E no período final, a formação alviverde teve: Joaquim; Karan, Kauã Costa, Bernardo e Matheus; Sasso, Alemão, Alê e Gui Teixeira; Roberson e Lucas.

Foi o segundo teste do Verdão que já havia enfrentado a Apafut e encerra a preparação para a Copa São Paulo com mais dois testes: na terça-feira (17), diante da Ale/Lajeado sub-20 e no domingo (22) contra o São José.

A Copinha começa para o alviverde no dia 3 de janeiro, sexta-feira, contra o Comercial Tietê, a partir das 13h. O Verdão está no grupo 12, que também conta com América-RN e Operário Caarapoense-MS.