A Polícia Civil identificou nesta segunda-feira (20) dois suspeitos de ter envolvimento no latrocínio que matou pai e filho em Muliterno, no norte gaúcho, em 31 de março. Os homens de 42 e 32 anos seriam o mandante e um dos executores dos disparos que causaram a morte do comerciante Luiz Brollo Sobrinho, 71, e seu filho, Fábio Júnior Brollo, 44, durante um assalto ao mercado da família no domingo de Páscoa.