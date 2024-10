Prestativo, educado e tranquilo. Esses são os adjetivos usados por colegas para descrever Éverton Kirsch Júnior, 31 anos. Ele foi uma das vítimas do tiroteio ocorrido em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, entre a noite de terça (22) e a madrugada desta quarta-feira (23). O policial atuava na ocorrência e foi morto em serviço.