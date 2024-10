Quando ingressaram na casa verde da Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, na manhã de quarta-feira (23), policiais depararam com um cenário de guerra. Por todos os lados, as paredes estavam repletas de perfurações por disparos de arma de fogo. Era o resultado de uma ação de mais de nove horas de tentativa de conter um atirador, munido com um arsenal e refugiado dentro da moradia.