Homo erectus sabia se adaptar às condições desérticas, revela estudo

O Homo erectus já conseguia sobreviver em zonas desérticas há um milhão de anos, segundo um estudo que questiona a ideia de que esta capacidade de adaptação surgiu muito depois, com o Homo sapiens.

O momento em que os primeiros hominídeos se adaptaram a ambientes extremos, como desertos e florestas tropicais, marca um "ponto de inflexão na história da sobrevivência e expansão humanas" fora de seu berço africano, afirma à AFP Julio Mercader Florin, paleoarqueólogo da Universidade de Calgary (Canadá) e coautor do estudo publicado nesta quinta-feira na revista científica Communications Earth & Environment.

De fato, pensava-se que os hominídeos da Garganta de Olduvai, na Tanzânia, um dos sítios pré-históricos mais importantes do mundo, tivessem evoluído neste tipo de paisagem.

Mas este barranco de paredes escarpadas, situado no vale do Rift, que tem um papel-chave na compreensão da evolução humana primitiva, na verdade era uma estepe desértica, segundo o estudo.

Os dados arqueológicos coletados no sítio de Engaji Nanyori sugerem que o Homo erectus se adaptou a este ambiente hostil "concentrando-se em pontos-chave ecológicos", como confluências de rios ou lagoas, "onde os recursos de água e alimentos eram mais previsíveis", ressalta Mercader Florin.

Esta capacidade de "explorar repetidamente estes pontos estratégicos" e "adaptar seus comportamentos a ambientes extremos demonstra um nível de resiliência e planejamento estratégico maior do que se supunha anteriormente", explica o especialista.

As ferramentas especializadas encontradas no sítio, incluindo machados de mão, buris, raspadores e cutelos também mostram como o Homo erectus desenvolveu técnicas eficazes para utilizar as carcaças animais.