Como deve ser feita a declaração do IRPF 2025 para quem foi atingido pela enchente no RS?

Contribuintes do Rio Grande do Sul que foram atingidos pela enchente de maio terão algumas especificações ao declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025. As regras deste ano foram divulgadas pela Receita Federal na quarta-feira (12) e o programa já foi liberado. O período de acerto de contas com o Leão, contudo, iniciará na próxima segunda-feira (17), se estendendo até 30 de maio.