Gustavo Quinteros será o terceiro argentino a treinar o Grêmio; veja lista de todos os estrangeiros

Ao fechar com Gustavo Quinteros, o Grêmio dá um passo poucas vezes registrado na sua história. Ele será o terceiro técnico argentino no Grêmio .

Outros estrangeiros já deixaram sua marca no Grêmio, sucedendo Alfredo González e Luis Bicardi, que atuaram no clube na década de 1950.

A lista de técnicos estrangeiros que já passaram pela equipe é relativamente curta, mas conta com nomes de diversas nacionalidades. Entre os pioneiros, estão os alemães Wilhelm Kallfelz e Bruno Schuback, que comandaram o time no início do século 20, quando o futebol ainda dava seus primeiros passos no Brasil.