Leitores de ZH elegem maior destaque e decepção do Grêmio em 2024; veja resultado da enquete

Braithwaite foi considerado o maior destaque do ano do Grêmio.

Contratado na janela de transferência do meio do ano, o dinamarquês foi anunciado em 22 de julho pelo Tricolor. De lá para cá, defendeu o clube gaúcho em 20 ocasiões, com oito gols e duas assistências, que lhe garantiram um lugar no coração gremista.