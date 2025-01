Com dois nomes usados por Renato em 2024, Grêmio define os 23 atletas que vão para a Copinha; veja a lista

Com isso, os dois atletas não participarão da pré-temporada do grupo principal, a partir do dia 8 de janeiro, sob o comando do técnico Gustavo Quinteros. Também estão na lista da Copinha nomes badalados da base, como os meias Tiaguinho e Gabriel Mec, ambos de 16 anos, e o atacante Jardiel, 19 anos, goleador do time na última edição da competição.