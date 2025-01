Entre anjos e pontes

Dia desses, num café com uma amiga, ela disse: “Nós não podemos ficar paradas depois de tudo que caminhamos na vida”. Motivada por suas palavras, resolvi caminhar pela orla do Guaíba.

Enquanto andava, vi quatro garis recolhendo o lixo das margens do rio. Não resisti e me aproximei. Apresentei-me como educadora e logo começamos a conversar. Luís perguntou se eu falava francês. Logo entendi: Florência , venezuelana; Suzanne , haitiana; e Orlando formavam a equipe. Orlando explicou que Suzanne ainda precisava de ajuda para se comunicar e falava francês.

Olhar para Suzanne me fez lembrar de Eliane , uma haitiana que trabalhou na minha escola. Ela alfabetizou-se conosco e nos alfabetizou com suas histórias de vida.

Ali, às margens do Guaíba, mesmo com algumas barreiras linguísticas, o olhar e o desejo de trocar algo daquele encontro prevaleceram. Perguntei se vinha muito lixo do rio. Luís e Orlando responderam juntos: “Parece que quanto mais a gente junta, mais lixo vem. Nosso trabalho é recolher o lixo de quem não coloca as coisas no lixo.”