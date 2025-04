Em casa, Mariana Pistoia conquista o Torneio Nacional Cidade de Porto Alegre de Esgrima

Bia Bulcão, Mariana Pistoia, Rafaella Gomes e Carolina Brecheret no pódio. Rosele Sanchotene / Divulgação/CBE

Atleta olímpica em Paris 2024 e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, na disputa do florete feminino, a gaúcha Mariana Pistoia conquistou neste sábado (26), o título do Torneio Nacional Cidade de Porto Alegre de Esgrima, que está sendo disputado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Mariana é a atual número 59 do ranking mundial e teve como adversária da final, a experiente Bia Bulcão, do Pinheiros (SP). A esgrimista do Grêmio Náutico União venceu por 15 a 12 e assegurou a medalha de ouro.

— Aqui é minha segunda casa, onde venho duas vezes por dia, então dá uma energia extra que hoje foi bem necessário. Eu acho que o jogo com a Bia é sempre sobre quem erra menos, sempre decidido no detalhe. Ela é uma adversária muito forte e a gente está sempre se puxando, uma puxa a outra para ir melhor — disse Pistoia.

As medalhas de bronze foram para Rafaella Gomes, do Círculo Militar (RJ) e Carolina Brecheret, do Paulistano (SP).

Demais vencedores

Na decisão da espada masculina, Nicolas Ferreira (Pinheiros) venceu o chileno Pablo Nunez para ficar com o título. O pódio ainda teve Nicolas Deguchi, da Academia Mestre Kato (PR), e Mauricio Pellegrino, do Pinheiros.

O sábado ainda teve duelos nas três armas (espada, florete e sabre) para as categorias veterano O40, O50 e O60. Maicon Pereira (Associação Campineira Esgrima Mestre Pereira-SP) venceu o florete O40, Lorana Schwantes (Academia Mestre Kato) levou a melhor na espada O40 e Patricia Sauan (Pinheiros) venceu no sabre O40.