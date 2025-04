Ex-CEO da Hurb é preso suspeito de furtar obras de arte em hotel e shopping de luxo no Rio de Janeiro; veja vídeo

No imóvel onde o suspeito foi preso, estavam três esculturas de cerâmica e um dos quadros furtados do hotel , conforme a polícia. Uma pintura ainda não foi recuperada.

Quem é João Mendes

Fundador e ex-CEO da Hurb, Mendes, de 44 anos, é carioca e começou a empreender desde cedo: aos 18 anos, abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca. Depois de fazer um intercâmbio em Londes, passou a tentar fazer dinheiro com e-commerce.

Em 2011, vendo uma oportunidade no setor de turismo, Mendes fundou, ao lado do irmão, a agência de viagens Hotel Urbano, depois transformada em Hurb. Ele se tornou o principal rosto da empresa nos últimos anos.

Mendes vinha sendo criticado pela maneira como lidava com a crise de imagem que atingiu a Hurb, com o aumento do número de reclamações de clientes e de hotéis parceiros.

Além de divulgar vídeos institucionais debochando das reclamações, Mendes xingou e expôs dados pessoais de clientes que reclamavam do serviço da empresa , além de ter divulgado um vídeo em que ironizava as reclamações.

— Fica satisfeito já de não viajar, porque tá arriscado alguém bater na tua casa hoje, hein! Nessa merda dessa tua casa — aparece dizendo no vídeo gravado por um cliente, identificado como Miguel, e compartilhado pelo próprio Mendes em sua conta do Instagram — o conteúdo foi apagado logo em seguida.

Fazer coisa errada é um hack, disse João Mendes em vídeo

Em seus perfis no LinkedIn e no Medium, ele dizia ter a pretensão de "ajudar o maior número de pessoas a se tornarem mais corajosas, mais verdadeiras e mais engajadas na busca pelo que é significativo para atingir seu pleno potencial".

"João Ricardo Mendes é um visionário que não apenas identificou oportunidades no mercado de turismo, mas também teve a capacidade de criar soluções tecnológicas que atenderam às necessidades de viajantes modernos", aponta a publicação.



Segundo a Hurb, uma das pretensões do empresário era criar a primeira empresa espacial privada do Brasil, denominada "Amazon Z", com o slogan "Engineering made in Brazil".