Saiba quanto Bruno Mars cobra para tocar em casamentos

O cantor esteve no Brasil em 2024.

O cantor Bruno Mars, que reuniu milhares de fãs durante shows pelo Brasil em 2024, também se apresenta em festas privadas. O custo, no entanto, é alto. A cerimonialista Marcy Blum revelou ao podcast The Skinny Confidential que o músico cobra US$ 5 milhões, aproximadamente R$ 30,9 milhões, para uma apresentação de 45 minutos a uma hora.