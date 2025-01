Nos EUA, Mike Johnson enfrenta risco de dissidência em votação para presidência da Câmara

A margem de 219-215 dos republicanos na Câmara significa que Johnson não pode se dar ao luxo de mais de uma dissidência no Partido Republicano, se todos os membros votarem em um candidato. Um republicano da Câmara - o deputado Thomas Massie, do Kentucky - já disse que votaria em outra pessoa para presidente, embora não tenha nomeado a pessoa. Outros deputados disseram que estão indecisos.

A nova Câmara se reunirá ao meio-dia (horário local) de sexta-feira para uma chamada de quórum, seguida pela eleição do presidente. O escrivão da Câmara presidirá uma votação oral, chamando os nomes de centenas de membros eleitos um por um, em ordem alfabética. Se ninguém ganhar a maioria, o processo será repetido, quantas vezes forem necessárias, até que um orador seja escolhido.

Sem um presidente, os membros recém-eleitos da Câmara não podem ser empossados ou conduzir qualquer outro trabalho. Se o processo se arrastar por muito tempo, a Câmara não poderá participar de uma sessão conjunta crucial com o Senado, agendada para 6 de janeiro, quando o Congresso deve ratificar a vitória do presidente eleito Donald Trump no colégio eleitoral. Fonte: Dow Jones Newswires.