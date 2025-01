“Tenho orgulho de você” é o que um filho mais deseja ouvir de seus pais

Talvez ela sempre tenha esperado essas palavras sagradas do convívio, do respeito à diferença, da carne que é também sua carne. Mesmo seguindo por trilha distinta, que sua mãe se orgulhasse do seu caráter, do seu emprego, da sua retidão, dos seus princípios, dos filhos que sustentava com afinco e garra, da postura calada e esperançosa de resistência.

É um segundo “eu te amo”, a crisma após a comunhão do “eu te amo”. Trata-se de um fechamento do ciclo do cuidado, quando o tutor reconhece a autonomia do seu rebento, a liberdade do seu rebento, e deixa que ele aja de acordo com as suas vontades.