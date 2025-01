Você compra um celular e, no ano seguinte, já custa a metade do preço. Já saíram novas atualizações e aparelhos.

Tudo se desvaloriza com enorme velocidade, menos a memória de família , menos a experiência com a família.

Todo ano, ela vai valer mais. Vai suscitar mais histórias curiosas e engraçadas, gargalhadas da saudade, aperto bom no coração. Pertencerá ao repertório fixo dos almoços e jantares do final de semana.

Não há melhor investimento do que viajar com a família. É um patrimônio que só encarecerá ao longo dos anos, gerando riquezas insondáveis, rendimentos surpreendentes.

Até os perrengues serão descritos depois com graça e humor, porque representarão a superação de adversidades como grupo, o entendimento dos defeitos, temperamentos e manias dentro do espírito da equipe.

Ser presente na criação dos filhos, passear junto, fará com que eles acreditem em seus conselhos. Pois você só pode influenciar alguém estando próximo. Descobrirão que suas palavras condizem com a prática. Que você não é só trabalho, mas também lazer.

Ver o pai de sunga ou a mãe de biquíni humaniza as suas figuras. Tornam-se mais acessíveis. Além da disciplina e do rigor da rotina, demonstrarão uma outra autoridade: a do afeto, dando o exemplo de que o descanso é tão valioso quanto as carreiras. É uma forma de ensinar a importância da trégua, da pausa e da reflexão.