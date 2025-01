"É difícil falar de futebol nesse momento", diz jornalista de Los Angeles que está em Porto Alegre para cobrir Inter x México

Felipe Valenzuela acompanhou o treino da seleção mexicana no CT Parque Gigante nesta quarta-feira (15). Rafael Favero / Agencia RBS

O jornalista mexicano Felipe Valenzuela chegou a Porto Alegre com a missão de amenizar o noticiário da Univision - Los Angeles. A televisão tem acompanhado de perto os incêndios que assolam a cidade californiana nos últimos dias.

Dedicado à cobertura esportiva, Valenzuela está na Capital para acompanhar o amistoso entre Inter e México nesta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio. Ele esteve no CT Parque Gigante nesta quarta-feira (15) para registrar o treinamento da seleção de seu país.

A Univision produz conteúdo de língua espanhola nos Estados Unidos. O Censo de 2020 apontou que a população latina representa 18,7% da população norte-americana.

— Tem muitos mexicanos em Los Angeles que perderam as suas casas. A cidade está sofrendo muito com os incêndios. São milhões de pessoas afetadas. A cobertura aqui serve para que as pessoas esqueçam um pouquinho dos incêndios, mas é difícil falar de futebol nesse momento — afirma Valenzuela.

Na entrevista coletiva que antecedeu o treinador do México no CT Parque Gigante, Felipe Valenzuela pediu uma mensagem do técnico Javier Aguirre para a população de Los Angeles.

— São duríssimas as imagens que temos visto. Dói ver. Deixo minha mensagem de apoio. A seleção está com eles neste momento. Que se recuperem logo — afirmou o técnico.

Os incêndios consumiram bairros e colinas de Los Angeles e ameaçam cidades do entorno. O número de mortos chega a 25. Os governos de México e Canadá já enviaram ajuda humanitária.