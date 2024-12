Cinco nomes para substituir Wesley no Inter

Wesley tem proposta do Krasnodar e poderá deixar o Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Krasnodar elevou a oferta ao Inter e está próximo de contratar Wesley.

Caso o atacante deixe o Beira-Rio, o elenco colorado ficará carente de um jogador para atuar pelas pontas. Por isso, Zero Hora sugere cinco nomes que o Colorado pode buscar no mercado para substituí-lo.

Brian Rodriguez (América-MEX)

Brian Rodriguez (7) atua no América-MEX Carl de Souza / AFP

Quase gaúcho, Brian é natural de Tranqueras, cidade uruguaia próxima de Santana do Livramento. Tem só 24 anos, mas já passou por Los Angeles FC, Almeria e América-MEX desde que deixou o Peñarol.

Joga pelas pontas, mas também pode ser segundo atacante. Tem velocidade e boa técnica. No clube mexicano, passou a atuar com mais frequência na última temporada. Por outro lado, é figura na seleção do Uruguai desde 2019. Custaria ao Inter cerca de US$ 6 milhões (R$ 36 milhões).

Gabriel Veron (Porto)

Veron pertence ao Porto e estava emprestado ao Cruzeiro. MIGUEL RIOPA / AFP

Promissor desde quando foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, em 2019, Veron sempre se destacou por sua velocidade e drible.

Perdeu a confiança de Abel Ferreira no Palmeiras por questões extracampo, depois sofreu com lesões no Porto e no Cruzeiro, que não quis comprá-lo após um período de empréstimo. Para ter Veron, o Inter poderia sugerir um novo empréstimo aos portugueses.

Erick Pulga (Ceará)

Pulga foi destaque no Ceará. Felipe Santos / Ceará/Divulgação

Foi o cara do time cearense no retorno à Série A do Brasileirão. É ponta esquerda de presença na área, com 22 gols na última temporada.

Recentemente o Ceará recusou uma proposta de R$ 13 milhões do Torpedo Moscou por Pulga, de 24 anos.

Matias Vargas (Shanghai Port)

Vargas está próximo de encerrar contrato com o Shanghai Port. Shanghai Port / Divulgação

Cria do Vélez Sarsfield, o baixinho de 1m68cm terá o contrato encerrado com o Shanghai Port, da China, no final do mês. Portanto, chegaria livre.

Por lá o argentino de 27 anos era companheiro dos ex-colorados Oscar e Gustagol e marcou 18 gols no ano.

Cristian Olivera (Los Angeles FC)

Kike Olivera em ação pela Celeste. X: @Uruguay / Divulgação

Ainda era jogador do Boston River quando foi chamado por Marcelo Bielsa pela primeira vez para a seleção do Uruguai. Muitos achavam loucura do treinador, porém Kike comprovou em campo sua utilidade.