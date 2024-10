O Brasil registrou 22,38 milhões de hectares queimados de janeiro a setembro, 150% a mais do que no igual período do ano passado, segundo o Monitor do Fogo do MapBiomas. Esse total equivale a uma área similar ao Estado de Roraima. A Amazônia foi o bioma mais atingido, concentrando 51% das queimadas, o que corresponde a 11,3 milhões de hectares.