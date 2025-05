Renato não viajará com o Fluminense para o jogo na Bolívia pela Sul-Americana; saiba o motivo 

Ex-treinador do Grêmio, Renato chegou ao Fluminense após a demissão de Mano Menezes, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense / Divulgação

O técnico Renato Portaluppi não estará à beira do gramado na partida entre San José-BOL e Fluminense, nesta quinta-feira (8), às 21h30min, em La Paz, na Bolívia, pela quarta rodada Copa Sul-Americana. Por recomendações médicas, ele ficará no Rio de Janeiro, onde comandará os treinos do time principal, já que tais atletas serão poupados pelo torneio continental.

Em 2020, quando ainda treinava o Grêmio, Renato passou por um procedimento de ablação cardíaca, realizado para corrigir uma arritmia cardíaca. Segundo o GE, em função da altitude de capital boliviana, o médico do treinador o orientou a não estar em La Paz, visto que a menor concentração de oxigênio pode afetar a saúde, principalmente daqueles que já enfrentaram problemas cardíacos.

Vale destacar que o estádio Hernando Siles, onde a partida será disputada, está localizado a 3.637 metros acima do mar, sendo o sexto estádio com maior altitude na América do Sul.

Contra o San José, o auxiliar Alexandre Mendes estará no comando do Fluminense. Na última rodada da competição, o empate em 1 a 1 contra o Unión Española-CHI, Mendes também dirigiu a equipe, pois Renato optou por treinar os titulares no Rio de Janeiro, pensando no Campeonato Brasileiro.

Em 2024, o técnico esteve com o Grêmio no estádio Hernando Siles. Na ocasião, o Tricolor foi derrotado pelo The Strongest por 2 a 0, na primeira rodada da Libertadores. Por opção de Renato, a equipe disputou com o confronto com o time reserva.